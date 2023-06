Smutek w Argentynie po decyzji Messiego. Jedno zdanie rozwiało wątpliwości

W Katarze Lionel Messi sięgnął gwiazd, zdobywając upragnione mistrzostwo świata z reprezentacją Argentyny. Nie udawało mu się to we wcześniejszych czterech podejściach. Najbliżej był w 2014 r., kiedy w turnieju organizowanym w Brazylii przegrał finał z Niemcami. Osiem lat później los wynagrodził całe jego oczekiwanie.

Lionel Messi: "Nie sądzę, że zagram na mundialu w 2026 roku"

Podkreślił także swoje bliskie relacje z Barceloną. Fani "Dumy Katalonii" co jakiś czas na stadionie skandują jego nazwisko. - To dziwne, że robią tak bez mojej obecności na trybunach, jednocześnie jest to coś pięknego - zakończył. Wiele mówiło się o jego powrocie do "Blaugrany", ale 35-latek nie chciał dłużej przeciągać niepewności co do swojej przyszłości i wybrał amerykańską Mayor League Soccer.