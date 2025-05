Śmierć kibica Jagiellonii. Rozpoczął się proces Litwina, media zdradzają szczegóły

Początkowo nic nie zapowiadało tragedii. Trzy godziny później obolałego kibica znalazły miejscowe służby, które odprowadziły go do szpitala. Wraz z każdą kolejną minutą stan białostoczanina pogarszał się . Przeszedł on pilną operację, lecz nie dała ona oczekiwanych rezultatów. Kibic zmarł kilka tygodni później. W międzyczasie w rękach policji znalazł się oskarżony. I właśnie rozpoczął się jego proces.

Polski kibic zmarł na Litwie. Ruszył proces Litwina, który wymierzył mu cios

"Mężczyzna przyznał, że uderzył nieznajomego, ponieważ bał się, że on sam może zrobić mu krzywdę. Po upadku mężczyzny on i jego przyjaciel odeszli, bojąc się ataku ze strony innych polskich fanów" - czytamy na łamach wspomnianego wcześniej "15min.lt". Litwinowi grozi surowa kara. W najgorszym dla niego wypadku trafi do więzienia na spory okres czasu. "Po śmierci ofiary w szpitalu śledztwo przedprocesowe zakwalifikowano jako morderstwo. Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od siedmiu do piętnastu lat dla osoby, która zabije inną" - brzmi dalsza część artykułu.