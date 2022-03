Słynny trener uderza w FIFA. "To śmieszne, chodzi im tylko o pieniądze"

Reprezentanci Holandii, którzy udział w mistrzostwach świata w Katarze zapewnili sobie już w listopadzie 2021 roku, przygotowują się obecnie do dwóch meczów towarzyskich: z Danią i Niemcami. Na konferencji prasowej przed tymi spotkaniami zjawił się selekcjoner "Oranje" Louis van Gaal, który postanowił skorzystać z okazji by powiedzieć kilka gorzkich słów odnośnie organizacji mundialu w bliskowschodnim państwie.

Louis van Gaal ostro o FIFA: Chodzi im tylko o pieniądze. Jak myślicie, czemu z nimi nie współpracuję?

"Będziemy grać w tym kraju, bo FIFA twierdzi, że chce tam rozwijać piłkę nożną. To gów... prawda, ale nie ma to znaczenia. Chodzi o pieniądze, o interesy"- stwierdził bez ogródek trener, cytowany m.in. przez "The Athletic".

"Jak myślicie, dlaczego nie zasiadam w żadnej komisji FIFA ani UEFA z moim doświadczeniem? Ponieważ zawsze sprzeciwiałam się tego typu organizacjom" - podkreślił Holender.

"Te same słowa mogę powtórzyć później w Katarze, ale to nie pomoże światu pozbyć się tego problemu" - skwitował van Gaal. W trakcie tej samej konferencji powiedział otwarcie, że przyznanie MŚ akurat Katarowi "uważa za śmieszne".

MŚ Katar 2022. Wielkie kontrowersje wokół organizatorów turnieju

Kraj z Półwyspu Arabskiego otrzymał szansę zorganizowania mistrzostw w 2010 roku - już wówczas decyzja ta wzbudziła masę kontrowersji, od razu podnosząc względem FIFA oskarżenia o korupcję.

Przeciwnicy zorganizowania imprezy akurat w tym zakątku globu wskazują przede wszystkim na fakt, że Katar mierzy się z zarzutami dotyczącymi łamania praw człowieka. Dotyczy to również złego traktowania robotników pracujących przy budowie stadionów przeznaczonych na turniej - światowe media wielokrotnie informowały o śmierci osób wznoszących te obiekty, będących głównie imigrantami zarobkowymi. Nie zapowiada się jednak nawet w najmniejszym stopniu na to, by zawody miały zostać gdziekolwiek przeniesione.

Louis van Gaal prowadzi Holandię po raz trzeci w swoim życiu

Louis van Gaal to jeden z najbardziej doświadczonych trenerów piłkarskich pracujących wciąż na poziomie reprezentacyjnym - 70-latek objął kadrę Holandii w 2021 roku i jest to już jego trzecia przygoda z "Oranje" po okresach 2000-2002 i 2012-2014.

Jego kontrakt z holenderską federacją piłkarską (KNVB) wygasa tuż po zakończeniu MŚ 2022. Związek już rozpoczął poszukiwania następcy van Gaala - na ten moment najbardziej prawdopodobne wydaje się zatrudnienie Ronalda Koemana.

