Po latach świetnej gry w Europie i wielu sukcesach odnoszonych w barwach m.in. Juventusu, Interu, Barcelony, Milanu, PSG i Manchesteru United Ibrahimović przeszedł w 2018 roku do Los Angeles Galaxy. Wielu kibiców spodziewało się, że dla Szweda jest to już tylko odcinanie kuponów od dawnej sławy, ale po dwóch latach występów w MLS, które przyniosły mu aż 52 gole w 56 spotkaniach, "Ibra" wrócił jeszcze do Europy i ponownie przywdział koszulkę Milanu. Karierę zakończył dopiero kilka miesięcy temu, już jako 41-latek.