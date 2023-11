To niesamowita historia, którą całemu światu opowiedział były słynny reprezentant Argentyny, Javier Zanetti przed meczem "Albicelestes" z Polską rok temu podczas mundialu w Katarze. Rzecz działa się 30 czerwca 1998 r. w Saint-Etienne podczas spotkania 1/8 finału mistrzostw świata we Francji. Spotkania odwiecznych rywali Anglii z Argentyną są zawsze bardzo zacięte i to nie należało do wyjątków. Ostatecznie spotkanie, które zostało zapamiętane ze względu na czerwoną kartkę Davida Beckhama (po faulu na Diego Simeone), zakończyło się serią rzutów karnych, które lepiej wykonywali piłkarze z Ameryki Południowej.