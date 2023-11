Słynny klub może zmienić trenera. Angielskie media już szukają kandydatów

Wszystko wskazuje na to, że fani Manchesteru United już teraz, na początku listopada, mogą praktycznie zapomnieć o walce o tytuł mistrzowski w Premier League. Strata do prowadzącego Tottenhamu wynosi już 12 punktów, niewiele mniejsza jest do Arsenalu i Manchesteru City. Na tym etapie sezonu matematycznie jest to oczywiście różnica do odrobienia, ale w praktyce o dogonienie rywali może być niezwykle trudno - United przegrali dotąd pięciokrotnie, a dwie czołowe drużyny jeszcze ani razu nie przełknęły goryczy porażki. "Czerwone Diabły" musiałyby więc zarówno seryjnie wygrywać, jak i liczyć na potknięcia rywali.