Sven Goran Eriksson w styczniu tego roku otrzymał tragiczną wiadomość. Lekarze zdiagnozowali u słynnego trenera raka trzustki, a doszło do tego przez przypadek. Niestety, specjaliści poinformowali go, że został mu jedynie rok życia. Szwed w rozmowie ze "Sportbladet" zdradził, jak sobie radzi w tak trudnym dla siebie czasie i co chciałby zrobić jeszcze przed śmiercią.