Reprezentant Polski Tomasz Kędziora przez ostatnie dni próbował ewakuować się z ogarniętej wojną Ukrainy. Piłkarz Dynama Kijów w końcu dotarł do Polski i jest bezpieczny, co ucieszyło całe piłkarskie środowisko w naszym kraju. Jednak wraz z Kędziorą ewakuował się z Kijowa również jego kolega z drużyny, Słoweniec Benjamin Verbić. Skrzydłowy po dotarciu w bezpieczne miejsce złożył oficjalne podziękowania dla Polaków za pomoc w znalezieniu wyjścia z tej dramatycznej sytuacji, w jakiej byli on i jego rodzina.

"4 lutego około godziny 5. rano obudziły nas wybuchy i alarmujący dźwięk syreny, a na Ukrainie wybuchła wojna" - rozpoczął swój wpis Słoweniec.

"W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy gwałcone są podstawowe zasady demokracji, kiedy tak straszne wydarzenia miały miejsce w spokojnym życiu Ukrainy, a teraz cały świat przygląda się temu, co się dzieje, kiedy niebo nie jest już spokojne, ale przelatują myśliwce wojskowe, słychać wybuchy, strzelaniny, miasta są bombardowane, gdy ludzie żyją w strachu i nocują w schronach, zaczynasz rozumieć, co jest naprawdę ważne, kto się martwi o twoje życie" - podkreślił Verbić z mocą.

Słoweniec Benjamin Verbić: Liczę, że pokój na Ukrainie nadejdzie, jak najszybciej

I podziękował swojemu przyjacielowi Tomaszowi Kędziorze, za to, że udzielił mu pomocy w ewakuacji z Ukrainy i nakłonił do tej pomocy przedstawicieli polskich władz oraz PZPN.

"Jestem wdzięczny wszystkim, którzy dzwonili, którzy martwili się o mnie i moją rodzinę, ale szczególne podziękowania składam mojemu koledze z drużyny i przyjacielowi Tomaszowi Kędziorze, Premierowi Polski Mateuszowi Morawieckiemu oraz Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, którzy mi pomogli" - zaznaczył Verbić.

Podkreślił, że on i jego rodzina, w tym mały synek, są "wreszcie bezpieczni".

Na koniec zadeklarował, że ma nadzieję, że pokój na Ukrainie nadejdzie jak najszybciej.

Benjamin Verbić to były piłkarz m.in. NK Celje i FC Kopenhaga, reprezentant Słowenii. Ostatnio grał wraz z Kędziorą w Dynamie Kijów.

