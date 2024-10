Słowa Szczęsnego wywołały poruszenie. W Barcelonie od razu ogłaszają

Powiedzieć, że ostatnie tygodnie kariery Wojciecha Szczęsnego są nieprzewidywalne, to jak nic nie powiedzieć. Podczas mistrzostw Europy w Niemczech pewne wydawało się, że "Szczena" niebawem opuści Europę i zacznie swoją przygodę z tą nieco mniej medialną częścią piłki nożnej. Polaka u siebie chciał bowiem zobaczyć Cristiano Ronaldo , który gra w saudyjskim Al-Nassr. Szczęsny nie był jednak w stanie dogadać się z przedstawicielami zespołu i wrócił do Juventusu .

Z kolegami z włoskiej drużyny nie trenował, bo klub chciał się go pozbyć. Ta sztuka "Starej Damie" się finalnie udała, bo 14 sierpnia ogłoszone zostało, że Polak zgodził się rozwiązać umowę. 13 dni później Szczęsny w swoich mediach społecznościowych ogłosił, że kończy karierę. To był szok, ale były bramkarz reprezentacji Polski wszystko wytłumaczył. "Dałem futbolowi wszystko, co miałem przez ponad 18 lat mojego życia" - przekazał na swoim Instagramie.

Początek nowej ery w FC Barcelona. W roli głównej Szczęsny

Michał Probierz na wrześniowej konferencji prasowej upierał się jednak, że Szczęsny długo na emeryturze nie wytrzyma i jak się okazało, miał rację. Pod koniec września do Polaka zgłosiła się FC Barcelona , która musiała poszukać bramkarza na rynku zdolnego do zastąpienia Marca-Andre ter Stegena. Po kilku dniach negocjacji Szczęsny przystał na propozycję "Blaugrany" i na samym początku października został oficjalnie zaprezentowany jako nowy bramkarz "Barcy".

Od początku Szczęsny przyznawał, że będzie potrzebował czasu na powrót do formy fizycznej. W piątek 18 października ogłosił oficjalnie w mediach, że już jest gotowy na debiut. - Jestem gotowy do debiutu, przygotowywałem się dwa tygodnie. To, czy zagram, czy nie, to decyzja trenera - przekazał w rozmowie z TV3. Hiszpanie od razu wysłali jasny przekaz światu. "To początek ery Szczęsnego" - trąbi w tytule jednego z artykułów hiszpański "As".