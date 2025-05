Słowa Szczęsnego dotarły do Hiszpanii. Jest reakcja. "Jeden z bohaterów"

Wielu kibicom do tej pory trudno ugasić emocje po niedzielnym El Clasico. Przypomnijmy, po czternastu minutach Real Madryt prowadził na Estadi Olimpic Lluis Companys 2:0 po dwóch golach Kyliana Mbappe. Ostatecznie Francuz ustrzelił hat-tricka, ale nawet to nie pomogło Realowi Madryt zgarnąć trzech punktów. Drużyna Hansiego Flicka odrobiła straty, a następnie triumfowała 4:3. Dzięki temu jest już na ostatniej prostej w wyścigu o krajowe mistrzostwo.

Hiszpanie poruszeni słowami Szczęsnego. Musieli je zacytować

34-latek nie ukrywał, że ostatnia wygrana z Realem była wyjątkowym wydarzeniem w jego karierze. Chwile wzruszenia byłego bramkarza naszej kadry odnotowały także hiszpańskie media. "Jednym z bohaterów świętowania ostatniego meczu mistrzostwa kraju z Realem Madryt był Szczęsny, który nie mógł zahamować łez. Polski bramkarz nie był w stanie powstrzymać emocji i m.in. Christensen musiał do niego podchodzić, aby go pocieszyć" - napisał ostatnio "Sport".

Przy okazji dziennikarze katalońskiego dziennika zacytowali słowa Wojciecha Szczęsnego z wywiadu dla "Canal+Sport". Tam były zawodnik Juventusu odniósł się m.in. do swojej przyszłości w Barcelonie. - Nie ukrywam, że mam ofertę przedłużenia kontraktu o dwa lata, ale muszę zdecydować wraz ze swoją rodziną, by wybrać to, co dla nas najlepsze. Bo życie naszej rodziny nie kręci się już tylko i wyłącznie wokół Wojtusia. Tak było przez ostatnie paręnaście lat. [...] Jeszcze nie zdecydowałem. Większość decyzji w moim domu podejmuje żona i się tego w ogóle nie wstydzę - tłumaczył.