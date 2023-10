W pierwszych minutach gospodarze całkowicie zdominowali przyjezdnych, którzy całą drużyną cofnęli się na ostatnie 35 metrów boiska. Po kilku chwilach mecz się wyrównał, a nawet to goście przejmowali kontrolę nad wydarzeniami. Widać było, że to szlagier tej grupy - ostry faul Kalvina Phillipsa oraz taktyczne przewinienie Destiny Udogiego spotkał się z żółtymi kartkami od Clementa Turpina.

Pierwszy kwadrans meczu zakończył się golem dla Włochów. Domenico Berardi uruchomił podaniem prostopadłym Giovanniego Di Lorenzo. Ten posłał piłkę w poprzek pola karnego. Futbolówkę przepuścił Davide Frattesi, a do siatki posłał ją Gianluca Scamacca. Przyjezdni po wyjściu na prowadzenie w dalszym ciągu posiadali piłkę, ale to piłkarze Garetha Southgate'a zareagowali szybkim atakiem, który przyniósł im rzut karny. Di Lorenzo o ułamki sekundy spóźnił się za Jude'em Bellinghamem. Harry Kane nie pomylił się z jedenastu metrów. Strzelił w lewą stronę Gianluigiego Donnarummy, który rzucił się w prawo.

W 65. minucie arbiter popełnił duży błąd, nie pokazując drugiej kartki Kalvinowi Phillipsowi. Karę indywidualną w tej sytuacji dostał protestujący Scalvini. Po trafieniu Rashforda pole walki wyraźnie przeniosło się z okolic bramek do środka pola. Gdy Włosi spróbowali nieśmiałego, nierównego pressingu, zostali za to skarceni kolejnym golem. Snajper Bayernu w 77. minucie wybiegł do prostopadłej piłki od Jordana Hendersona, wykorzystał błąd Alessandro Bastoniego, ograł Scalviniego i popędził, by stanąć oko w oko z bramkarzem. Zdążył jeszcze zablokować ręką wracającego Bastoniego i pokonał Donnarummę. Do ostatniego gwizdka sędziego nie wydarzyło się już nic przełomowego.