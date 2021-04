Ślązacy mają udział w najbardziej zdumiewającym futbolowym rekordzie świata

Niemcy niedawno przegrali u siebie z Macedonią Północną w eliminacjach mistrzostw świata. To sensacja, ale ich najbardziej zdumiewające osiągnięcie nadal jest nienaruszone. Trudno w to uwierzyć, ale to prawda: otóż Niemcy dotąd nigdy nie przegrali w eliminacjach mundialu na wyjeździe!

Co ciekawe, ostatni mecz na wyjeździe, którego nie wygrali, odbył się we wrześniu 2008 roku (3-3 z Finlandią). Potem już zawsze wracali do siebie z kompletem punktów! Wkład w to osiągnięcie mają również piłkarze ze Śląska.

Niemcy zawsze byli faworytem w eliminacjach, więc z rzadka trafiali na inne najsilniejsze drużyny Europy. Ale zdarzało się! Prześledźmy pokrótce jak to wyglądało.

Także Mazury i Wielkopolska

Pierwszy mecz w eliminacjach mistrzostw świata Niemcy rozegrali w 1934 roku. Wystarczyło wtedy pokonać na wyjeździe Luksemburg 9-1 żeby pojechać na turniej do Włoch. Przy okazji: to było akurat spotkanie numer sto w historii piłkarskiej reprezentacji Niemiec. W tamtym meczu zagrał Fritz Szepan, gwiazdor Schalke, potomek Mazurów, którzy przed I wojną światową osiedlili się w okolicach Zagłębia Ruhry. Szepan odpowiadał za Schalker Kreisel, specyficzny niezwykły sposób gry drużyny klubowej. W tamtym meczu zagrał też Stanislaus Kobierski, którego rodzice byli Polakami z Poznania a w Niemczech szukali pracy. Tak się składa, że Kobierski, as Fortuny Dusseldorf dwa miesiące później we Florencji strzelił... pierwszą bramkę dla Niemiec w finałach mistrzostw świata, w wygranym meczu z Belgią. Ostatecznie Niemcy zajęli tam trzecie miejsce.

Choć Ślązacy grali w reprezentacji Niemiec już w latach 30. - najpierw gwiazda Richard Malik z Beuthen 09, który w 1945 roku zginął na froncie wschodnim, a potem świetni piłkarze Vorwärts-Rasensport Gleiwitz - lewy łącznik Reinhard Schaletzki, prawy obrońca Richard Kubus i skrzydłowy Ernst Plener - były to jedynie mecze towarzyskie.

Synek z Dębu

Po wojnie Niemcy jako kraj pokonany podczas wojny pierwszy mecz międzypaństwowy zagrali dopiero listopadzie w 1950 roku. Wygrali wtedy ze Szwajcarią 1-0. W tym pierwszym meczu na prawym skrzydle zagrał Richard Herrmann, pochodzący z katowickiej dzielnicy Dąb. Jego starszy brat Antoni grał w ekstraklasie, w barwach Dębu właśnie, Ryszard też jest wychowankiem tego klubu. Opowiadał mi o nim jego nieżyjący bratanek Edward, po latach mistrz Polski z Ruchem. W 1953 roku - już jako Richard - zagrał w Hamburgu w eliminacyjnym meczu z Norwegią na lewym skrzydle. Był to pierwszy występ Ślązaka w eliminacjach mundialu (choć w Niemczech, nie na wyjeździe, dlatego nie ma go w zestawieniu na końcu tekstu). Piłkarz z Dębu pojechał potem na szwajcarskie finały i zagrał na nich jeden mecz - w przegranym 3-8 spotkaniu z Węgrami zdobył bramkę i dzięki temu zwycięstwu został mistrzem świata. Zmarł na żółtaczkę w 1962 roku

Na tamtym turnieju zagrał jeszcze jeden Ślązak - Fritz Laband, który pochodził z kolejarskiej rodziny z miasta Hindenburg, czyli dzisiejszego Zabrza. Laband, który w eliminacjach nie zagrał, jako piłkarz HSV był w podstawowym składzie, ale tylko w rozgrywkach grupowych, bo potem doznał kontuzji.

Dla NRD zamiast dla Polski

Na mundialu w Argentynie w 1978 zagrał Harald Konopka, którego rodzina pochodziła z Sobiszowic, jego ojciec miał grać w piłkę jeszcze w klubiku Orzeł Żerniki). W eliminacjach nie zagrał.

Kolejny śląski akcent pojawia się w eliminacjach dopiero przy okazji mundialu we Francji W pomocy grał wówczas Dariusz Wosz z VfL Bochum. Wosz urodził się w Piekarach, kibicował Górnikowi Zabrze. Jako dziesięciolatek wyjechał z rodzicami do NRD. Zamieszkał w Halle, występował w tamtejszym Chemie i ostatecznie trafił do kończącej żywot NRD-owskiej reprezentacji (7 występów w latach 1989-90) To sprawiło, że ostatecznie nie zagrał dla reprezentacji Polski choć interesował się taką możliwością. Po latach trafił więc do reprezentacji Niemiec, zagrał w niej 17 razy w latach (1997-98).

W eliminacjach do mundialu zagrał pięć razy, dwa razy na wyjeździe (z Albanią i z Ukrainą). Na nieudane mistrzostwa we Francji Berti Vogts go jednak nie zabrał. Reprezentacyjna karierę zakończył w 2000 roku w towarzyskim meczu z Danią. Bilans: 17 meczów, 1 gol (w debiucie z Izraelem).

Wyjazdowy hat-trick z Finlandią

Przed mundialem w Korei i Japonii Niemcy w eliminacjach przegrali u siebie drugi mecz (bolesne 1-5 z Anglią) i zajęli drugie miejsce w grupie. Awans wywalczyli wygrywając baraże z Ukrainą.

Wtedy rozpoczyna się era Miroslava Klose. Urodzony w Opolu piłkarz był synem Józefa, bardzo dobrego piłkarza tamtejsze Odry a potem Auxerre (stąd świetna znajomość rodzin Klose z Andrzejem, Szarmachem) i Barbary Jeż, 45-krotnej reprezentantki Polski w piłce ręcznej. Uczył się grać w piłkę na placu w opolskiej dzielnicy Chabrów.

Klose ma zdecydowanie najokazalszy dorobek ze wszystkich w tym zestawieniu: zdobył cztery medale na czterech mistrzostwach świata (złoto w 2014, srebro w 2002, brąz w 2006 i 2010). Z dorobkiem 16 goli jest najskuteczniejszym piłkarzem w historii mundiali a z dorobkiem 71 goli najskuteczniejszym piłkarzem w reprezentacji Niemiec.

24 marca 2001 roku za debiutował w reprezentacji Niemiec w meczu u siebie eliminacji mistrzostw świata z Albanią i od razu zdobył pierwszą bramkę. Na wyjeździe zdobył w drugim meczu z Grecją. Z kolei w eliminacjach do mundialu w 2010 roku zaliczył w Helsinkach hat-tricka; to był właśnie ostatni mecz, którego nie wygrali Niemcy na wyjeździe w eliminacjach MŚ. Osiągnięciem jest też jednym gol w wyjazdowym meczu z Rosją w tych samych eliminacjach.

Poldi vs. Liechtenstein

w 2008 dwa gole strzelił Liechtensteinowi Lukas Podolski. To jedyne gole "Poldiego" wyjazdowym meczu eliminacji mistrzostw świata. Urodzony w Gliwicach piłkarz w wieku czterech lat przeniósł się z rodzicami do Kolonii. Jego ojciec Waldemar był piłkarzem, grał m.in. w Szombierkach, choć nie jest prawdą, że zdobył z tym klubem mistrzostwo Polski. Lukas to wychowanek FC Koeln, później grał w Bayernie Monachium, Arsenalu, Interze Mediolan i Galatasaray. W latach 2004-17 występował reprezentacji Niemiec. Rozegrał 130 meczów i strzelił 49 goli, a w 2014 roku sięgnął z kadrą po mistrzostwo świata (w 2006 i 2010 roku trzecie miejsce).

Słyszy się, że związki ze Śląskiem miało lub mogło mieć jeszcze kilku zawodników, ale albo się tym nie afiszowali albo nie byli skorzy się do tego przyznać, albo są to jedynie niepotwierdzone domysły, plotki (Turek, Buchwald, Matthaus, Thon, Schneider). Dlatego nie zostali uwzględnieni w zestawieniu.

Bilans Górnoślązaków w wyjazdowych meczach eliminacyjnych Niemiec do mistrzostw świata

Dariusz Wosz - 2 mecze wyjazdowe w eliminacjach MŚ’98

Miroslav Klose - 9 meczów wyjazdowych i 7 goli w eliminacjach MŚ’02, ’10.

Lukas Podolski - 7 meczów wyjazdowych i 2 gole w eliminacjach MŚ ’10, ‘14

Ogólny wyjazdowy bilans Niemiec w eliminacjach mistrzostw świata

Zwycięstw: 38. Remisów: 9. Porażek: 0. Bilans bramek: 136-33

1930 - nie uczestniczyli

1934 - 1 mecz, 1 zwycięstwo, bramki: 9-1, rywal: Luksemburg

1938 - 1 mecz, 1 zwycięstwo, bramki: 2-0, rywal: Finlandia

1950 - nie uczestniczyli

1954 - 2 mecze, 1 zwycięstwo, 1 remis, bramki: 4-2, rywale: Norwegia, Zagłębie Saary

1958 - nie uczestniczyli jako obrońca tytułu

1962 - 2 mecze, 2 zwycięstwa, bramki: 7-3, rywale: Irlandia Północna, Grecja

1966 - 2 mecze, 2 zwycięstwa, bramki: 8-1, rywale: Szwecja, Cypr

1970 - 3 mecze, 2 zwycięstwa, 1 remis, bramki: 4-1, rywale: Szkocja, Austria, Cypr

1974 - nie uczestniczyli jako gospodarz

1978 - nie uczestniczyli jako obrońca tytułu

1982 - 4 mecze, 4 zwycięstwa, bramki: 12-2, rywale: Austria, Bułgaria, Albania, Finlandia

1986 - 4 mecze, 3 zwycięstwa, 1 remis, bramki: 12-6, rywale: Portugalia, Szwecja, Czechosłowacja, Malta

1990 - 3 mecze, 1 zwycięstwo, 2 remisy, bramki: 4-1, rywale: Holandia, Finlandia, Walia

1994 - nie uczestniczyli jako obrońca tytułu;

1998 - 5 meczów, 3 zwycięstwa, 2 remisy, bramki: 11-4, rywale: Ukraina, Portugalia, Armenia, Irlandia Północna, Albania

2002 - 4 mecze, 3 zwycięstwa, 1 remis, bramki: 9-4, rywale: Anglia, Finlandia, Grecja, Albania

2006 - nie uczestniczyli jako gospodarz

2010 - 5 meczów, 4 zwycięstwa, 1 remis, bramki: 14-3, rywale: Rosja, Finlandia, Walia, Azerbejdżan, Liechtenstein

2014 - 5 meczów, 5 zwycięstw, bramki: 19-5, rywale: Szwecja, Irlandia, Austria, Wyspy Owcze, Kazachstan

2018 - 5 meczów, 5 zwycięstw, bramki: 20-3, rywale: Czechy, Irlandia Północna, Norwegia, Azerbejdżan, San Marino

2022 - 1 mecz, 1 zwycięstwo, bramki: 1-0, rywal Rumunia. Kolejni rywale: Liechtenstein, Islandia, Irlandia Północna, Armenia