Sławomir Peszko zaskakuje w nowej roli. Tego niewielu się spodziewało

Miał być szkoleniowcem tylko tymczasowym, ale to stanowisko sprawuje już od blisko dwóch miesięcy i na razie wyniki nie wskazują, by miało się to zmienić. Sławomir Peszko objął Wieczystą Kraków trybie awaryjnym, ale wygrał z nią kolejne spotkanie i ciągle jest liderem grupy IV trzeciej ligi. Były reprezentant Polski na razie punktuje znacznie lepiej od swoich poprzedników.