Gol i dwie asysty - to dorobek Sławomira Peszki w debiucie w barwach Wieczystej Kraków. W meczu kontrolnym nowy zespół "Peszkina" pokonał 3-1 Unię Tarnów, a były reprezentant kraju był najlepszym zawodnikiem spotkania.

Transfer Peszki do występującej na szóstym poziomie rozgrywkowym Wieczystej Kraków to największa sensacja ostatnich tygodni w polskiej piłce.



35-latek prosto z Ekstraklasy wylądował w zespole z ligi okręgowej, podpisując z klubem gwiazdorski kontrakt. Umowa ma mu gwarantować pensję na poziomie ok. 40 tysięcy złotych netto.



Wielki wydatek na "Peszkina", poza niewątpliwym walorem marketingowym, już zaczyna się spłacać także na murawie.



Były reprezentant Polski w debiucie był gwiazdą towarzyskiego meczu ze zwycięzcą grupy wschodniej IV ligi, Unią Tarnów. Prowadzenie objęli rywale tuż po rozpoczęciu drugiej połowy (gol Białego w 47. minucie), ale później kibice oglądali już popis jednego aktora.