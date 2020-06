To może być jeden z najbardziej zaskakujących transferów w ostatnich latach. Sławomir Peszko, jeszcze niedawny reprezentant Polski, jest blisko przejścia do występującej w lidze okręgowej Wieczystej Kraków.

Za kulisami potencjalnego sensacyjnego transferu 35-letniego "Peszkina" stoi biznesmen Wojciech Kwiecień, który nie żałuje pieniędzy na zbudowanie silnej drużyny Wieczystej.



Kwiecień, który sympatyzuje też z Wisłą Kraków, był w zeszłym roku zaangażowany w sprowadzenie Peszki do "Białej Gwiazdy" na półroczne wypożyczenie. Wygląda na to, że współpraca obu panów może mieć swój ciąg dalszy.



We wtorkowy wieczór na Facebookowym profilu "Klub Przyjaciół Wisły Kraków" pojawiło się zdjęcie trenera Przemysława Cecherza oraz właśnie Sławomira Peszki. Szkoleniowiec nie ukrywa, że rozmowy są prowadzone.



- W spotkaniu z Peszką uczestniczyli działacze klubu i ja. Dziś jeszcze nie doszliśmy do porozumienia, daliśmy sobie czas do namysłu. Myślę, że wszystko się powinno wyjaśnić w ciągu dwóch najbliższych dni. Oczywiście chcielibyśmy pozyskać byłego reprezentanta kraju. Sławek też jest "na tak" - powiedział trener "Dziennikowi Polskiemu".