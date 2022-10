Sławny trener wściekł się na własnego gracza siedzącego na ławce rezerwowych

Włoch, były świetny gracz AC Milan, wrócił po przerwie na trenerską ławkę, próbuje wydobyć z kryzysu Valencię. Jego lub wygrał 2-1 na wyjeździe z Osasuną. Gole zdobyli dla jego drużyny Justin Kluivert i właśnie Diakhaby, który potem został zmieniony z powodu drobnego urazu. Opóźniał zejście z boiska i właśnie za to zobaczył żółtą kartkę.

Skopana chłodziarka do napojów

Gwinejczyk siedząc na ławce głośno komentował decyzje arbitra. Ten, poinformowany przez liniowego podbiegł do ławki, wyciągnął najpierw żółtą, a potem czerwoną kartkę. Wywołało to wściekłość Gattuso, który najpierw próbował wyperswadować tę decyzję arbitrowi, ale potem cała jego złość skupiła się na Diakhabym. Kopnął ze złością chłodziarkę do napojów, a potem zrugał piłkarza.

- W tego typu sytuacjach trzeba uszanować decyzję sędziego, ale musimy unikać czerwonych kartek łapanych na ławce rezerwowych - powiedział potem Gattuso.

Kartka Diakhaby'ego ma konsekwencje

Diakhaby z powodu głupio zarobionej kartki na pewno nie zagra w kolejnym meczu przeciw Elche.