Śląsk Wrocław i Legia Warszawa ustanowiły rekord w dziejach polskich startów w pucharach

Radosław Nawrot Piłka nożna

Zwycięstwo Śląska Wrocław 4-2 nad Araratem Erywań to szósta kolejna wygrana polskiego klubu w europejskich pucharach od początku sezonu. Z takim startem nie mieliśmy do czynienia nigdy w dziejach, to rekord. Akurat w czasie wielkiego kryzysu polskiej piłki klubowej na arenie międzynarodowej.

