Śląsk – Motor. Pachniało sensacją we Wrocławiu. "Wojskowi" wciąż w strefie spadku

Blisko sensacji we Wrocławiu. Śląsk jednak nie uciekł z "piekła"

Pierwsze minuty starcia między Śląskiem Wrocław a Motorem Lublin zdecydowanie nie wskazywały na dobry scenariusz dla gospodarzy. Inicjatywę szybko przejęli bowiem podopieczni Mateusza Stolarskiego . Mimo to Wrocławianie nie składali broni i w 20 minucie tego spotkania przeprowadzili składną akcję, której wynikiem była wrzutka autorstwa Piotra Samca-Talara . Nie była ona co prawda idealne, bowiem wyrzuciła Arnaua Ortiza do linii końcowej boiska. Ten jednak podjął, jak się później okazało, dobrą decyzję o próbie przelobowania bramkarza gości przy pierwszym kontakcie z piłką. Próba ta zakończyła się powodzeniem oraz golem naprawdę ładnej urody, który dawał gospodarzom upragnione prowadzenie. Mimo wielu akcji, które w tej części meczu przeprowadzili piłkarze Motoru Lublin, nie udało im się doprowadzić do wyrównani. Tym sposobem do szatni schodzili z jednobramkową stratą.

Druga odsłona meczu to dość gwałtowna i szarpana piłka. W głównej mierze skupiała się ona na obronie korzystnego rezultatu przez Wrocławian. W 51 minucie spotkania mieli oni nawet okazję do podwyższenia już sensacyjnego wyniku , jednak ich nadzieje zniweczył zarówno golkiper gości, jak i sędzia liniowy, który podniósł chorągiewkę, sygnalizując pozycję spaloną. Dalszy nawał sytuacji podbramkowych zespołu z Lublina, musiał się skończyć bramką, która ostatecznie padła na niespełna 15 minut przed końcem regulaminowego czasu gry. Autorem wyrównującego gola po dośrodkowaniu z bocznej strefy boiska był wprowadzony kilka minut wcześnie Mbaye Jacques Ndiaya . Śląsk mógł bardzo szybko odpowiedzieć, jednak niezwykle piękną paradą popisał się Kacper Rosa, ratując wywalczone chwile wcześniej wyrównanie.

Gol zespołu z Lublina wprowadził niemały chaos w szeregach obydwu drużyn, które od tego momentu desperacko zaczęły poszukiwać drogi do zdobycia bramki, dającej zwycięstwo. Żadna ze stron nie dała jednak rady znaleźć drogi do bramki rywali, co doprowadziło do podziału punktów między drużynami. Sytuacja Śląska Wrocław, który jedną nogą był już poza strefą spadkową, stała się więc nie do pozazdroszczenia. Po 27 kolejkach mają oni na swoim koncie zaledwie 22 punkty, a do znajdującej się poza strefą spadku Puszczy Niepołomice brakuje im 3 "oczek".