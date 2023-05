Skorża przemówił po wielkim triumfie. Jedna rzecz wprawiła go w zachwyt

Urawa Red Diamonds wygrała po samobójczym trafieniu Andre Carrillo . Jako że w pierwszym spotkaniu w Rijadzie padł remis 1:1 , Japończycy zdobyli upragnione trofeum i zagrają na następnych Klubowych Mistrzostwach Świata. Wypowiedzi po tym spektakularnym sukcesie udzielił mediom trener Maciej Skorża , który powiedział, co wprawiło go w największy zachwyt.

Skorża docenił kibiców swojej drużyny po wielkim sukcesie

- Wiedzieliśmy, że czeka nas trudny mecz, więc ciężko pracowaliśmy, aby stanąć na wysokości zadania. Jestem zachwycony naszymi kibicami - byli wspaniali. Cieszę się, że zdobyliśmy to trofeum dla nich i naszego wielkiego klubu. Jestem zaszczycony. Nie mogę znaleźć słów, by wyrazić to, co czuję - skomentował Maciej Skorża.