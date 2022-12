Maciej Skorża to bohater jednego z najgłośniejszych zwrotów akcji polskiego futbolu w tym roku. W czerwcu zszokował środowisko piłkarskie, informując o odejściu z Lecha Poznań zaledwie miesiąc po zdobyciu tytułu mistrzowskiego. Powodem miały być problemy rodzinne szkoleniowca.

Maciej Skorża nie będzie w Japonii sam

Dla Lecha Poznań był to duży cios. Zespół miał lada dzień rozpocząć przygotowania do startów w eliminacjach Ligi Mistrzów, tymczasem stracił głównego architekta swojego sukcesu. Skorża zniknął z radarów i zajął się swoimi sprawami.

W listopadzie znów zrobiło się o 50-latku głośno. W mediach zaczęły krążyć plotki łączące go z pracą w... Japonii. Po kilku dniach okazało się, że nie były to tylko pogłoski, a Skorża faktycznie porozumiał się z klubem Urawa Red Diamonds. To klub japońskiej ekstraklasy, który ostatni sezon (na wyspie gra się systemem wiosna-jesień) zakończył na dziewiątym miejscu. Ambicje drużyny są jednak dużo wyższe i sięgają nawet tytułu mistrzowskiego. Polski trener ma pomóc w osiągnięciu celu.