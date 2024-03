Zdawało się także, że wyboru nowego klubu Skóraś wykonał naprawdę z dużą pieczołowitością i odpowiednim pomyślunkiem. Wybór kierunku belgijskiego wydawał się zwyczajnie idealny. W końcu to z tamtej ligi w świat wyjeżdżają wielkie młode talenty i kontynuują swoją karierę w największych klubach Europy. Clube Brugge, do którego przeszedł Skóraś za sześć milionów euro to drużyna, z której do AC Milan sprzedany został za wiele milionów euro Charles De Ketelaere.