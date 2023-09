Skompromitowany działacz z zakazem. Nie może zbliżać się do piłkarki, którą pocałował

Nawet o zwycięskim finałowym meczu i mistrzostwie Hiszpanek mówiło się mniej niż o skandalu wywołanym przez skompromitowanego działacza . Dekorując swoje zawodniczki Rubiales przytulał każdą z nich, ale gdy przyszła pora na wręczenie medalu Jenni Hermioso, dodatkowo zdecydował się na pocałunek . Sama piłkarka najpierw mówiła, że zgadza się z Rubialesem mówiącym, że był to zwykły gest radości, jednak później zaczęła twierdzić, że poczuła się przez niego napastowana.

Opinii na temat tego, co naprawdę uważała Hermioso, było w kolejnych dniach więcej, bo na nagranym niewiele później filmiku było widać, że hiszpańskie piłkarki śmiały się i obracały całą sytuację w żart.

Kontrowersyjny pocałunek wywołał jednak duże kontrowersje. Rubiales stał się persona non grata w piłkarskim środowisku , a rozpoczęcie postępowania mającego na celu odwołanie go ze stanowiska szefa federacji zapowiedziały władze Hiszpanii. Ten krok uprzedziła FIFA, która zawiesiła działacza z wszelkich pełnionych przez niego funkcji. Sam Rubiales długo szedł w zaparte, ale w końcu złożył dymisję, widząc, że nie ma żadnych szans na zamiecenie całej sprawy pod dywan.

~ mówił Rubiales podając się do dymisji.

Po szybkim zawieszeniu ze strony FIFA oraz wobec innych toczących się wobec mnie postępowań jasne jest, że nie będę mógł wrócić na swoje stanowisko. Nacisk na pozostanie na stanowisku w oczekiwaniu na rozwój sytuacji nie doprowadzi do niczego pozytywnego ani dla związku, ani dla hiszpańskiego futbolu

W piątek Rubiales był już w sądzie w Madrycie, gdzie po raz pierwszy został przesłuchany w sprawie związanej z oskarżeniem o przemoc seksualną i wymuszony pocałunek. Prokuraror zażądał, by Rubiales pojawiał się w sądzie co dwa tygodnie, tak długo, jak będzie się toczyła jego sprawa. Działacz zaprzeczył oskarżeniom, ale zgodnie z prawem, które obowiązuje w Hiszpanii od ubiegłego roku, grozi mu kara grzywny lub nawet więzienie - od roku do czterech lat.