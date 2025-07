Skandaliczny wybryk wychowanka Śląska. To mogło skończyć się tragicznie. Policja w akcji

Podczas wideo doskonale widać prędkość bliską 200 km/h w miejscu, gdzie zdecydowanie nie powinno poruszać się z taką szybkością. Co więcej, jeden z pasażerów auta nie zapomniał go oznaczyć w materiale .

W dodatku sam zainteresowany umieścił komentarz z profilu podpisanym jego imieniem i nazwiskiem pod jednym z postów, na którym widać wideo. Wpis jednak został szybko usunięty . Tuż po publikacji filmiku sprawą zainteresowała się dolnośląska policja, która rozpoczęła czynności zmierzające do ustalenia kierowcy pojazdu. O tym poinformowano w osobnym wpisie w mediach społecznościowych .

- W związku z materiałem filmowym, który został opublikowany w social mediach, dolnośląscy policjanci analizują zaistniałe na drodze w pow. milickim zdarzenia i wykonują czynności zmierzające do ustalenia kierowcy pojazdu. Na filmie widać, że kierowca swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem doprowadza do skrajnie niebezpiecznych sytuacji, które mogły zakończyć się tragicznie. Na tego typu zachowania nie było i nie ma przyzwolenia, więc musi się liczyć z tym, że nie uniknie odpowiedzialności - czytamy we wpisie policji.