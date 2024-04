Skandaliczny incydent podczas meczu. O mały włos nie doszło do tragedii

W poniedziałek podczas meczu Independiente Medellin i Atletico Nacional emocję sięgały zenitu. I to do tego stopnia, że kibice gospodarzy podczas doliczonego czasu gry zaatakowali jednego z zawodników gości podczas wykonywania rzutu rożnego. Nikt jednak nie spodziewał się tego, jak daleko posunie się jeden z zasiadających na trybunach fanów. Rzucił on bowiem w piłkarza... swoim nożem.