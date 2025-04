Skandaliczny atak w derbach Stambułu. Jest decyzja tureckiego związku. Dotkliwa kara dla Mourinho

Derby Stambułu to przykład tak zwanego spotkania podwyższonego ryzyka. Idealnie obrazuje to ostatnie starcie między Fenerbahce a Galatasaray, w którym to doszło do wielu niepożądanych zdarzeń pozasportowych. Jednym z najbardziej skandalicznych był wybryk "Sarı Kanaryalar" Jose Mourinho, który dopuścił się fizycznego ataku na trenera rywali. 5 kwietnia turecka federacja piłkarska ukarała Portugalczyka 5 meczami zawieszenia oraz karą finansową.