W 60. minucie młodzi zawodnicy KKS-u Kalisz zdobyli bramkę na 2-1 i przybliżyli się do awansu. Niestety nikt nie był w stanie przewidzieć, co wydarzy się za niespełna kwadrans. Dokładnie w 74. minucie doszło do skandalicznego zachowania, gdy jeden z zawodników SF Luboń uderzył sędziego w brzuch. Niestety nie był to koniec. Jak czytamy na stronie KKS-u, zespół gości zniszczył jedną z chorągiewek, a na koniec uszkodzili drzwi wejściowe do swojej szatni.

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL

Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu.



By przejść do głosowania - kliknij w tym miejscu!

Reklama

Sytuację na łamach strony KKS-u skomentował Robert Trzęsała, Wiceprezes Zarządu Kaliskiego Klubu Sportowego.- Stanowczo potępiamy takie zachowania na boisku, a także poza nim. Apelujemy do władz Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej o wyciągnięcie wniosków z tych wydarzeń, a także o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo arbitrów.

16-latek uderzył sędziego. Skandal w lidze

W związku z tym, że mecz zakończył się przed czasem, to jego wynik zweryfikuje odpowiedni wydział Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Prawdopodobnie zakończy się to walkowerem na korzyść gospodarzy, gdyż zachowanie sędziego było prawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej do przepisów gry w artykule 5. znajduje się zapis, że sędzia zobowiązany jest do zakończenia zawodów przed upływem ustalonego czasu gry w szczególności, jeżeli m.in. jeden z sędziów zostanie czynnie znieważony przez osobę niepożądaną lub jednego z uczestników meczu, a dalsze prowadzenie zawodów zagraża bezpieczeństwu któremukolwiek z sędziów.

Niestety, ale tego typu zachowanie nie jest czymś nowym. Przyjęło się, że gdy tylko dojdzie do naruszenia nietykalności cielesnej sędziego, ten powinien zakończyć mecz, a sprawą zajmuje się odpowiedni związkowy wydział.

Sprawę skomentowali także Mikołaj Kłodziński i Leszek Balcerek, przedstawiciele klubu Szkoła Futbolu Luboń na swoim portalu facebookowym, którzy podkreślili, że ubolewają z powodu zdarzeń, jakie miały miejsce. A dalej czytamy: Piętnujemy naganne zachowanie naszego gracza, który działał pod wpływem emocji. W związku z powyższym, został on zawieszony w trybie natychmiastowym na okres 3 miesięcy w prawach zawodnika naszego klubu. Liczymy na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z tą sytuacją, a klub przedstawi swoje stanowisko po analizie materiału video.Dodatkowo przedstawiciele SF Luboń stwierdzili, że gospodarze nie stanęli na wysokości zadania jako organizator tak ważnego meczu.

Zawieszenie trzech miesięcy w prawach zawodnika może okazać się zbyt krótkie. Prawdopodobnie za naruszenie nietykalności cielesnej arbitra może to się skończyć nawet kilkuletnią karą, lecz to osądzi odpowiedni wydział Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

Z pewnością stawka dwumeczu była bardzo duża - baraże o awans do CLJ U17 - i miała prawo wzbudzać emocje. Szkoda, że zakończyło się to w taki, a nie inny sposób. Zwycięzca dwumeczu KKS Kalisz - Szkoła Futbolu Luboń zmierzy się w barażach drużyną z województwa zachodniopomorskiego.