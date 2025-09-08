Skandaliczne zachowanie trenera reprezentacji. Dwukrotnie rzucił się na asystenta, sceny rodem z MMA

Reprezentacja Włoch fatalnie rozpoczęła eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw świata. W czerwcu - na inaugurację - "Azzuri" przegrali z Norwegią 0:3. Trzy dni później pokonali Mołdawię "tylko" 2:0 i posadę po tym meczu stracił selekcjoner Roberto Mancini. Zastąpił go na stanowisku Gennaro Gattuso, czyli jedna z legend AC Milan. 47-latek otrzymał za cel awans na mundial.

Były piłkarz kilka dni temu zadebiutował w nowej roli. Włosi pokonali Estonię 5:0 i na nowo uwierzyli, że są w stanie wrócić na właściwe tory. Prawdziwym testem dla Gattuso będzie wieczorny mecz z Izraelem (początek o godz. 20:45). Jeśli Włosi wygrają to zbliżą się do prowadzących w grupie Norwegów, ale jeśli im się podwinie noga to powoli będą mogli myśleć o przedzieraniu się przez baraże, aby zagrać na boiskach USA, Kanady i Meksyku.

Bogata kariera Gattuso. Jest wiele rys na jego wizerunku. Tym "zasłynął"

Gattuso zanim został selekcjonerem reprezentacji to prowadził takie m.in. takie kluby jak FC Sion, Palermo, AC Milan Napoli, Valencię, Olumpique Marsylia czy Hajduk Split. Wcześniej były pomocnikiem, który rozegrał w reprezentacji 73 mecze. W 2006 roku został mistrzem świata. Kibice najbardziej kojarzą go z występów w AC Milan. W klubie z Mediolanu spędził większość swojej kariery (1999 - 2012). Na boisku charakteryzował się walecznością. Często to skutkowało żółtymi lub czerwonymi kartkami.

Jedna sytuacja sprawiła, że cały świat mówił tylko o nim. W lutym 2011 roku w 1/8 finału Ligi Mistrzów AC Milan podejmował na San Siro Tottenham. Gattuso miał wiele problemów z napastnikiem "Spurs" Peterem Crouchem. W pewnym momencie nie wytrzymał, a za cel ataku obrał sobie asystenta trenera "Kogutów", Joe Jordana. 33-letni wówczas Gattuso chwycił go za gardło. Milan przegrał spotkanie (0:1), a we Włochu ciągle buzowała adrenalina. Po końcowym gwizdku ponownie rzucił się na szkockiego trenera, uderzył go głową i zaczął szarpać. Musieli go odciągać zespołowi koledzy, choć to on powinien dawać przykład, bowiem był kapitanem Milanu. - Straciłem nad sobą kontrolę. Nic nie tłumaczy mojego zachowania - mówił po meczu. Gattuso ostatecznie został zawieszony na pięć meczów przez Komisję Dyscyplinarną UEFA.

Gattuso jeszcze wielokrotnie w trakcie swojej kariery zawodniczej, ale i trenerskiej pokazywał, że ma szalony temperament. W 2016 roku, gdy był szkoleniowiec Pisy spoliczkował swojego asystenta. Z kolei, gdy prowadził Hajduka Split to potrafił mocno kłócić się z dziennikarzami na wizji.

Gennaro Gattuso AFP

