Skandaliczne zachowanie Ronaldo. Puściły mu nerwy. Doszło do odepchnięcia

Drużyna Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, wygrała mecz z Al-Ahli Dubai i ostatecznie awansowała do fazy grupowej azjatyckiej Ligi Mistrzów. W pierwszej połowie jednak to spotkanie nie układało się po myśli klubu z Arabii Saudyjskiej. Portugalski gwiazdor, schodząc do szatni, wyładował swoją frustrację spowodowaną decyzjami arbitra na sędzi technicznym i jednym z członków sztabu szkoleniowego rywali.