Skandaliczne zachowanie reprezentanta. Zwyzywał chłopca, ale to nie koniec

Najpierw użył wulgarnych słów wobec chłopca do podawania piłek, a następnie w kontrowersyjny sposób tłumaczył swoje zachowanie. Kasper Schmeichel skandalicznie zachował się podczas spotkania San Marino - Dania, ale wszystko wskazuje, że nie ma sobie wiele do zarzucenia. - Podczas meczu mówisz wiele rzeczy, które potem nie zawsze pamiętasz, ale... to część tego sportu - tłumaczył się duński bramkarz.