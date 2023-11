Skandaliczne zachowanie reprezentanta Polski. "Zagotował się"

Pewnym krokiem w kierunku kolejnego mistrzostwa Danii kroczy FC Kopenhaga . Zespół Kamila Grabary przed 16. kolejką Superligi miał trzy punkty przewagi nad goniącym go Broendby i mógł się pochwalić serią sześciu kolejnych spotkań ligowych bez porażki. Ku zaskoczeniu kibiców zmieniło się to w sobotę.

FC Kopenhaga prowadziła 1: z Viborgiem, jednak ostatecznie wypuściła zwycięstwo z rąk i przegrała 1:2. Była to dla niej dopiero druga porażka na przestrzeni ostatnich 19 lat z tym rywalem. Jakby tego było mało, niewiele brakowało, a Viborg już od 30. minuty grałoby w przewadze. I to za sprawą wybryku reprezentanta Polski.

Kamil Grabara wyprowadzony z równowagi

Po jednym z rzutów rożnych w pierwszej połowie Kamil Grabara złapał piłkę i starał się wprowadzić ją szybko do gry. Uniemożliwił mu to Anosike Ementa. Zachowanie rywala wyprowadziło z równowagi 24-latka. Grabara najpierw uderzył go łokciem w plecy, a po chwili złapał i powalił na ziemię. Zachowanie Polaka zostało dosadnie skrytykowane przez duńskich dziennikarzy.