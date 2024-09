Reprezentantki Polski w piłce plażowej odniosły wielki sukces - wygrały Euro Beach Soccer League (EBSL) - to nieoficjalne mistrzostwa Europy w beach soccerze we włoskim Alghero. Rywalizacja na Sardynii była bardzo zacięta. Podopieczne selekcjonera Mateusza Sroki (na co dzień prowadzi klub Ekstraligi w futbolu tradycyjnym - trawiastym, Pogoń Dekpol Tczew) po zwycięskim otwarciu ze Szwajcarią przegrały dwa mecze w grupie - z Anglią i Hiszpanią. To nie zraziło naszych reprezentantek, które w półfinale pokonały włoskie gospodynie 3-0, w finale faworyzowaną Portugalię aż 5-1.

