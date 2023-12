Już prawie dwa lata minęły od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji rosyjskiego agresora na Ukrainę. Naturalnym jest to, że mimo że wojna toczy się tuż za polską granicą, ten konflikt już spowszedniał i nie robi takiego wrażenia jak na początku, zwłaszcza w dobie brutalnego boju w Strefie Gazy. Jednak od czasu do czasu docierają do nas informacje, które pozwalają przypomnieć sobie, jakie mają wobec sąsiadów zamiary Rosjanie. Weźmy byłego piłkarza Andrieja Sołomatina. To był całkiem przyzwoity zawodnik, bo tylko tacy grają na mistrzostwach świata. Obrońca wziął udział we wszystkich trzech grupowych meczach "Sbornej" w 2002 r., gdy ta mierzyła się z mizernym skutkiem z japońskimi gospodarzami, Tunezją i Belgią. Rosja zajęła trzecie miejsce w grupie i odpadła z dalszych rozgrywek.