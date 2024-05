Skandaliczne sceny we Francji. Mecz przerwany, smutny koniec

Dantejskie sceny na stadionie. Mecz przerwany

Mecz został przerwany po raz pierwszy w 88. minucie, kiedy to kibice rzucili race na murawę. Bardzo długo boisko pozostawało zadymione i nie dało się wznowić spotkania. Doszło nawet do kuriozalnych scen, kiedy to zawodnicy Troyes AC próbowali odrzucać race z powrotem na trybuny.