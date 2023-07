Skandaliczne sceny na meczu Legii, nagranie obiegło sieć. "To jest dzicz"

Legia Warszawa od remisu rozpoczęła swoją tegoroczną przygodę z eliminacjami do Ligi Konferencji Europy. Stołeczny klub przyleciał do Kazachstanu w roli faworyta, jednak finalna postawa, a przede wszystkim szkolne błędy doprowadziły do tego, że na tablicy wyników widniał wynik 2:2. Podopieczni Kosty Runjaicia do ostatnich minut walczyli o korzystny rezultat, finalnie odrabiając dwubramkową stratę.