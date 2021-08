Skandaliczna sytuacja w tureckiej lidze. Zawodnik pobił kolegę z drużyny

Łukasz Rogowski Piłka nożna

W poniedziałkowym meczu pierwszej kolejki tureckiej Super Lig doszło do niecodziennej i kuriozalnej sytuacji! W spotkaniu Giresunspor – Galatasaray co prawda goście zwyciężyli 2-0, jednak mecz przejdzie do historii z powodu zdarzenia z drugiej połowy, gdy zawodnik zespołu gości trzy razy uderzył swojego współpartnera. Ku zdziwieniu wielu osób zainterweniował VAR i w efekcie zawodnik "Lwów" zobaczył czerwoną kartkę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. STUDIO EKSTRAKLASA. Smuda o wyborze Fornalika na trenera reprezentacji. Wideo INTERIA.TV