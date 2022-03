Skandaliczna buta Rosjan powala na kolana. Boniek ujawnia szczegóły

W środę wieczorem UEFA za pośrednictwem oficjalnego komunikatu poinformowała, że Rosja - podobnie jak Turcja - zgłosiła chęć zorganizowania piłkarskich mistrzostw Europy w 2028 lub 2032 roku.

O miano gospodarza w 2028 roku zabiega także Wielka Brytania do spółki z Irlandią, natomiast Włosi zgłosili gotowość zorganizowania imprezy w 2032 roku.

Wojna na Ukrainie. Rosja chce zorganizować Euro. Jest komentarz Zbigniewa Bońka

Całą sytuację skomentował na kanale "Prawda Futbolu" wiceprezydent UEFA i były prezes PZPN Zbigniew Boniek, przedstawiając kulisy sprawy.

- 7 (kwietnia - przyp. red.) mamy Komitet Wykonawczy i z tego co wiem była możliwość, żebyśmy przyznali wtedy możliwość organizacji Euro 2028 jedynemu kandydatowi, który był, czyli grupie państw z Wysp Brytyjskich. Natomiast w w związku z pojawieniem się nowych ofert, nie tylko z Rosji, ale i z Turcji, ten przetarg, składanie ofert, ocena i tak dalej potrwa do połowy września. Wtedy podejmiemy decyzję - przyznał Zbigniew Boniek.

Następnie wiceprezydent UEFA odniósł się bezpośrednio do złożenia kandydatury przez Rosję.

- Jest to przejaw bezczelności. Trudno i w ogóle to ocenić. Każdy może w życiu robić, co mu się podoba - stwierdził.

Zdjęcie Były prezes PZPN i obecny wiceprezydent UEFA Zbigniew Boniek / Łukasz Grochala / Newspix