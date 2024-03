Skandal wokół mistrza świata. Zapadł brutalny wyrok, to już koniec

W oparach niemałych kontrowersji Alejandro "Papu" Gomez udał się z reprezentacją Argentyny na Mistrzostwa Świata do Kataru. W listopadzie 2022 roku w jego organizmie wykryto niedozwoloną substancję - terbutalinę, co wykazały testy antydopingowe. Argentyńczyk tłumaczył to faktem zażycia... syropu na kaszel, przeznaczonego dla swoich dzieci.