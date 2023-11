Zespół dowodzony przez Włodarskiego nie miał nic wspólnego z szeroko rozumianym pragmatyzmem. Polska grała przepiękną ofensywną piłkę, która zaprowadziła ją aż do półfinału. Ostatecznie skończyło się zajęciem czwartego miejsca, ale ten wynik zagwarantował Biało-Czerwonym udział w mistrzostwach świata w Indonezji, które ruszają za kilka dni. Mogłoby się wydawać, że to wielka szansa dla każdego z młodych piłkarzy.

Skandal w reprezentacji Polski. Zagraniczne media bez ogródek

To nie uszło uwadze zagranicznych mediów, które nie mają litości dla naszych młodych zawodników. "Szokujące wieści od kadry Polski U-17, która będzie rywalizować o mistrzostwo świata U-17. Czterech zawodników trenowanych przez Marcina Włodarskiego zostało przyłapanych na spożywaniu alkoholu. To rozzłościło trenera i zdecydował się odesłać do domu czterech swoich zawodników z kadry Polski do lat 17 na Mistrzostwa Świata U-17 Indonezji w 2023 rok" - czytamy w "Ruetir.com".