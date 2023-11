Skandal w reprezentacji Polski. Klub zapowiada konsekwencje wobec piłkarzy

Do ogromnego skandalu doszło w reprezentacji Polski do lat 17, która przygotowuje się do mistrzostw świata w tej kategorii wiekowej, które już za kilka dni rozpoczną się w Indonezji. Czterech zawodników zostało dyscyplinarnie wyrzuconych ze zgrupowania kadry za załamanie regulaminu, czyli jak podały media, picie alkoholu. Dwóch z nich to zawodnicy Lecha Poznań, a klub już zapowiedział, że także wyciągnie wobec nich konsekwencje.