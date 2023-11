Skandal w reprezentacji Polski. Co dalej z naszą kadrą? Oczekiwanie na decyzję FIFA

Tuż przed mistrzostwami świata to lat 17, które już 10 listopada rozpoczną się w Indonezji, doszło w reprezentacji Polski do skandalu. Czterech młodych zawodników zostało karnie wyrzuconych ze zgrupowania za złamanie regulaminu drużyny. Piłkarze mieli zostać przyłapani na spożywaniu alkoholu.

Do jednej bramki / POLSAT GO

Do jednej bramki (odc. 107) Najciekawsze mecze w nadchodzącym tygodniu. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Co dalej z polską kadrą? Oczekiwanie na decyzję FIFA

Dla Marcina Włodarskiego to bardzo trudny okres, bo nie dość, że musiał wyrzucić ze zgrupowania czterech swoich podopiecznych, na dodatek kilka dni przed turniejem, na którym Polacy mieli odegrać niepoślednią rolę, to jeszcze został tylko z 17 piłkarzami w kadrze, w tym z trójką bramkarzy.

Sprawą zajmuje się teraz FIFA. Polacy wnioskowali o to, by dostać zgodę na dowołanie zawodników w miejsce banitów, wyrzuconych po alkoholowej aferze. Jak przekazała redakcja "TVP Sport" decyzja ma zapaść we wtorek. W polskim sztabie liczą, że uda się jeszcze zabrać do Indonezji nowych graczy, którzy mogliby uzupełnić luki w składzie.