Skandal w polskiej lidze. Trzech piłkarzy pobiło rywala

Do prawdziwego skandalu doszło na Podkarpaciu, gdzie trzech piłkarzy Sokoła Sieniawa dotkliwe pobiło zawodnika KS Wiązownica. Jak poinformował portal PodkarpacieLIVE.pl, który jako pierwszy poinformował o sprawie, poszkodowany zawodnik został przewieziony do szpitala. Do zdarzenia doszło w jednym z rzeszowskich klubów po sparingowym meczu obu zespołów.