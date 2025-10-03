Skandal w polskiej lidze. Rękoczyny w szatni sędziów. 15 kartek, dwie czerwone

Po 10 kolejkach wielkopolskiej Artbud IV ligi na pozycji lidera plasuje się Polonia Chodzież. Bilans jej dotychczasowych gier to dziewięć zwycięstw i remis. Po komplet punktów sięgnęła w minionej kolejce, rozgrywając wyjazdowe spotkanie z Obrą Kościan.

Goście zwyciężyli 3:2, ale po kilku dniach rezultat zszedł na drugi plan. Lokalne media donoszą o chuligańskim incydencie, do jakiego miało dojść po ostatnim gwizdku. Naruszono wówczas nietykalność cielesną jednego z sędziów.

W szatni, w której przebierali się rozjemcy, pojawił się nieproszony masażysta gospodarzy.

"Próbowaliśmy wyprosić tego pana". Intruz w pokoju arbitrów. Padł cios

- Nie wiem, co w tego człowieka wstąpiło - mówi arbiter główny Szymon Erenc, cytowany przez "Głos Wielkopolski". - Wtargnął do naszego pokoju i uderzył sędziego asystenta, Mariusza Siudę. Próbowaliśmy wyprosić tego pana, ale racjonalne argumenty do niego nie docierały.

- Okazał się taką czarną owcą, bo ani działacze, ani trenerzy Obry nie mieli do nas pretensji i nie okazywali w ten sposób swojej frustracji - dodaje Erenc.

Bez agresji nie obyło się już w trakcie gry. Zawodnicy obu drużyn poczynali sobie na murawie bezpardonowo. Szczególnie w drugiej połowie sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli.

- Pokazałem dwie żółte kartki i nic nie zapowiadało, że po przerwie zacznie się polowanie na kości - opowiada Erenc. - Po zmianie stron pokazałem 13 kartek, w tym dwie czerwone. W ten sposób ustanowiłem swój rekord w karierze.

Arbiter otrzymał od obserwatora wysoką notę 8,4. Sprawie z pewnością przyjrzy się jednak organ dyscyplinarny Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Jeśli relacja głównego rozjemcy się potwierdzi, Obra może się spodziewać nieprzyjemności proceduralnych.

Na co stać Legię w Lidze Konferencji UEFA? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP