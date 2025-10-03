Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skandal w polskiej lidze. Rękoczyny w szatni sędziów. 15 kartek, dwie czerwone

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Do kuriozalnych scen doszło w trakcie IV-ligowego meczu Obra Kościan - Polonia Chodzież. Goście wygrali spotkanie 3:2 i jako jedyna ekipa bez porażki zasiadają na szczycie tabeli. Jak donosi "Głos Wielkopolski", po ostatnim gwizdku do szatni sędziów wtargnął masażysta zespołu gospodarzy i naruszył nietykalność cielesną jednego z rozjemców. Wcześniej główny arbiter pokazał zawodnikom aż 15 kartek, w tym dwie czerwone.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP

Po 10 kolejkach wielkopolskiej Artbud IV ligi na pozycji lidera plasuje się Polonia Chodzież. Bilans jej dotychczasowych gier to dziewięć zwycięstw i remis. Po komplet punktów sięgnęła w minionej kolejce, rozgrywając wyjazdowe spotkanie z Obrą Kościan.

Goście zwyciężyli 3:2, ale po kilku dniach rezultat zszedł na drugi plan. Lokalne media donoszą o chuligańskim incydencie, do jakiego miało dojść po ostatnim gwizdku. Naruszono wówczas nietykalność cielesną jednego z sędziów.

W szatni, w której przebierali się rozjemcy, pojawił się nieproszony masażysta gospodarzy.

"Próbowaliśmy wyprosić tego pana". Intruz w pokoju arbitrów. Padł cios

- Nie wiem, co w tego człowieka wstąpiło - mówi arbiter główny Szymon Erenc, cytowany przez "Głos Wielkopolski". - Wtargnął do naszego pokoju i uderzył sędziego asystenta, Mariusza Siudę. Próbowaliśmy wyprosić tego pana, ale racjonalne argumenty do niego nie docierały.

- Okazał się taką czarną owcą, bo ani działacze, ani trenerzy Obry nie mieli do nas pretensji i nie okazywali w ten sposób swojej frustracji - dodaje Erenc.

Zobacz również:

Dariusz Szpakowski
Piłka nożna

Lekarze niczego już nie ukrywali. Szpakowski zrozumiał ryzyko. "Nie ma mnie"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Bez agresji nie obyło się już w trakcie gry. Zawodnicy obu drużyn poczynali sobie na murawie bezpardonowo. Szczególnie w drugiej połowie sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli.

    - Pokazałem dwie żółte kartki i nic nie zapowiadało, że po przerwie zacznie się polowanie na kości - opowiada Erenc. - Po zmianie stron pokazałem 13 kartek, w tym dwie czerwone. W ten sposób ustanowiłem swój rekord w karierze.

    Arbiter otrzymał od obserwatora wysoką notę 8,4. Sprawie z pewnością przyjrzy się jednak organ dyscyplinarny Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Jeśli relacja głównego rozjemcy się potwierdzi, Obra może się spodziewać nieprzyjemności proceduralnych.

    Zobacz również:

    Adam Nawałka
    Ekstraklasa

    Coraz głośniej o Nawałce. Może przejąć klub Ekstraklasy. W tle miliony euro

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Na co stać Legię w Lidze Konferencji UEFA? WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
      Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja