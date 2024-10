Do absolutnie przerażających scen doszło podczas meczu 14. kolejki zaplecza polskiej PKO Ekstraklasy. Na stadion Wisły Płock przyjechała Wisła Kraków, która zdaje się wracać na lepsze tory. Do absolutnie skandalicznych scen doszło jednak na trybunach i wręcz trudno wyobrazić sobie, jak to wszystko się wydarzyło. Z trybun poleciały bowiem fajerwerki...w stronę trybuny VIP. Według Mateusza Migi z TVP Sport, są poszkodowani.