Atak na rodziny piłkarzy West Hamu

W tym przypadku doszło jednak do ataku na sektor VIP znajdujący na środku stadionu. Część piłkarzy m. in. kapitan Declan Rice, Said Benrahma, Flynn Downes czy Aaron Cresswell przeskoczyli bandy reklamowe i bronili, by chuligani AZ nie dostali się do ich rodzin. A do Holandii przyjechał np. ojciec menedżera West Ham - 87-letni David Snr.