Skandal w Hiszpanii. Trener wszedł na murawę w 90. minucie i wywołał bijatykę

Jednego dnia zobaczyliśmy dwa różne oblicza hiszpańskiej piłki. Podczas gdy dwa tamtejsze kluby - Real Madryt i Villarreal CF - awansowały do półfinału Champions League, w lidze regionalnej doszło do skandalicznego incydentu, który błyskawicznie stał się "wydarzeniem" w przestrzeni wirtualnej.

W trakcie potyczki Villanueva del Pardillo FC - Colmenar Viejo (szósty poziom rozgrywkowy) drugi trener gości w 90. minucie opuścił strefę techniczną, wkroczył na boisko i przerwał akcję gospodarzy. Działo się to przy stanie 1-1, a - jak widać na filmie - natarcie miało spory potencjał bramkowy.

Reklama

Haniebny gest Rosjanina wywołał skandal. Obrzydliwe sceny

Bezwstydnym szkoleniowcem okazał się niejaki Ivan Abad Munoz. Arbiter w osłupieniu najpierw pokazał mu żółtą kartkę. Kiedy jednak przy linii bocznej doszło do bijatyki, rozjemca zmienił zdanie i ostatecznie sięgnął po czerwoną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Samuel Chukwueze: To najważniejszy gol w historii Villarreal. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

"To był świetny mecz, który został popsuty przez działania trenera drużyny przeciwnej. Uważamy je za sprzeczne z zasadami fair play i wartościami futbolu" - czytamy w bardzo stonowanym oświadczeniu drużyny pokrzywdzonej drużyny.

Komunikat gości: Żałujemy, to był błąd

Mniej więcej 24 godziny później na komunikat zdecydowali się również goście.

"Żałujemy tego, co się stało. Odosobnione działanie nie powinno kwestionować wizerunku ani wartości, jakie nasz klub demonstruje we wszystkich kategoriach przez wiele lat. Nasz asystent popełnił błąd i natychmiast wyraził całkowity żal z powodu tego, co się wydarzyło" - to najważniejszy fragment stanowiska Colmenar Viejo.

Mecz zakończył się wynikiem 1-1. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie finał tej historii. Gościom grozi walkower, a senor Munoz zapewne nie uniknie surowej kary ze strony lokalnych władz piłkarskich.

ZOBACZ TAKŻE: