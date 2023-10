Skandal w Hiszpanii. To wszystko przed El Clasico. Barcelona wściekła

Skandal w Hiszpanii. Kibice Barcelony oburzeni

W tym miejscu do gry wszedł Komitet Rozgrywek La Liga. Real Madryt miał prawo złożyć apelację i to zrobił. Według hiszpańskich mediów ta została jednak uznana przez orzekających i kara Nacho stała się krótsza o jeden mecz. To z kolei oznacza, że kapitan "Los Blancos" będzie dostępny dla Carlo Ancelottiego do gry w hitowym starciu z FC Barceloną, co ma prawo być naprawdę oburzające.