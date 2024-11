Skandal w hicie, sędzia się tłumaczy. Absurd. Brzmi jak zły sen

Doszło bowiem do olbrzymiej kontrowersji z udziałem Michaela Ameyawa, sędziego głównego Jarosława Przybyła oraz sędziego VAR Tomasza Kwiatkowskiego. Reprezentant Polski padł w polu karnym Jagiellonii i sędzia Przybył wskazał na rzut karny.

Kwiatkowski tłumaczy bierność VAR-u. Absurd

- O słuszności decyzji nie chcę się wypowiadać. Ewentualnej interwencji nie było, bo nie działał monitor. Sytuacja była kontrowersyjna. Zaryzykuję stwierdzenie, że gdyby to była sytuacja 100/0, np. zagranie piłki ręką przed pustą bramką, może można by z tego zrobić interwencję bez pokazywania, natomiast to była sytuacja interpretacyjna. Nie mieliśmy możliwości pokazać jej sędziemu na monitorze - dodał.