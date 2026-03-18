Skandal w finale, pierwsza taka sytuacja w historii. Po dwóch miesiącach zabrali im tytuł

Jakub Rzeźnicki

Niezwykle burzliwy przebieg miał finał Pucharu Narodów Afryki, po którym tytuł powędrował w ręce Senegalu. "Lwy Terangi" pokonały po dogrywce Maroko i sięgęły po triumf. Wcześniej jednak w geście protestu wobec decyzji arbitra Senegalczycy opuścili boisko, co jak się okazuje, miało długofalowe konsekwencje. Po dwóch miesiącach od finału podjęto niespodziewanie decyzję o walkowerze.

Piłkarze reprezentacji Senegalu stracili po dwóch miesiącach tytuł mistrzowski

Reprezentacje Senegalu i Maroka okazały się najlepsze w trakcie styczniowego Pucharu Narodów Afryki i to one stanęły naprzeciwko siebie w wielkim finale. Ten miał niezywkle dramatyczny przebieg pełen zwrotów akcji. Nie udało się niestety również uniknąć skandalu.

Skandal w finale PNA. Senegalczycy zeszli z boiska

Na gole w regulaminowym czasie się nie doczekaliśmy. Kiedy wszystko zmierzało już ku dogrywce, w ósmej minucie doliczonego czasu w polu karnym padł Brahim Diaz, a sędzia po analizie VAR wskazał na jedenasty metr. Senagalczycy do tego stopnia nie mogli pogodzić się z decyzją, że w ramach protestu opuścili murawę.

Marokańczycy nie do końca wiedzieli, co zrobić w tej sytuacji. Ostatecznie Sadio Mane przekonał kolegów z reprezentacji do powrotu, a jak się okazało, było warto. Diaz nie wykorzystał bowiem jedenastki, wobec czego do rozstrzygnięcia finału potrzebna była dogrywka.

W niej stosunkowo szybko, bo w 95. minucie za sprawą gola Papa Gueye "Lwy Terangi" wyszły na prowadzenie. Maroko próbowało, ale więcej goli już nie padło i to Senegal mógł cieszyć się z triumfu. Do czasu.

    Senegal traci tytuł mistrza Afryki. Walkower dla Maroka dwa miesiące po finale

    Dwa miesiące po finale, który nie obył się bez skandalu, Komisja Odwoławcza podjęła na podstawie artykułu 84 regulaminu Pucharu Narodów Afryki decyzję o przyznaniu gospodarzom walkowera! Tym samym tytuł wędruje w ręca Maroka.

    Odwołanie złożone przez federację piłkarską Maroka (FRMF) uznaje się za dopuszczalne pod względem formalnym i zostaje ono uwzględnione
    brzmiał oficjalny komunikat.

    Zachowanie piłkarzy reprezentacji Senegalu naruszyło przepisy turniejowe, wobec czego CAF ostatecznie potwierdziła karę walkowera dla "Lwów Terangi". Losy mistrzostwa Afryki rozstrzygnięto "przy zielonym stoliku".

    "Zgodnie z artykułem 84 regulaminu Pucharu Narodów Afryki reprezentacja Senegalu zostaje uznana za przegraną walkowerem, a wynik meczu zostaje zapisany jako 3:0 na korzyść Maroka". - czytamy dalej.

    W kuluarach mówi się, że Senegalska Federacja złoży apelację do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, licząc na uchylenie decyzji Komisji Odwoławczej CAF. Bez względu na finał tej sprawy, doszło do wielkiego skandalu, który kładzie się cieniem na przebiegu całej ostateniej edycji Pucharu Narodów Afryki.

    piłkarze drużyny Senegalu w zielonych strojach świętują zdobycie mistrzostwa, na podium unoszą w górę puchar otoczeni medalami i konfetti, za nimi dekoracja z napisem ‚CHAMPIONS’ oraz flagami Senegalu
    Senegalczycy świętujący triumf w finale PNAPAUL ELLISAFP
    młody piłkarz w czerwonym dresie przyjmuje złotą statuetkę buta od łysiejącego mężczyzny w garniturze na tle ozdobnej ściany w żółto-czerwone wzory, oba mężczyźni stoją blisko siebie, z poważnymi minami
    Brahim Diaz i Gianni InfantinoFRANCK FIFEAFP
    Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu w deszczowej aurze; zawodnik w zielonym stroju wykonuje dynamiczny wykop, a piłkarz w białym stroju próbuje przejąć futbolówkę.
    Mecz Senegal - MarokoABDEL MAJID BZIOUATAFP
    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja