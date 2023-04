Legendarny piłkarz reprezentacji Niemiec i Bayernu Monachium otwarcie wypowiada się o tym, co dzieje się wewnątrz klubu. Sygnalizuje, że afera z bójką Sadio Mane i Leroya Sane to wierzchołek góry lodowej i problemy tkwią znacznie głębiej. Miały się one zacząć latem zeszłego roku, wraz z... odejściem Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Lothar Matthaeus krytykuje "Bawarczyków" za brak "jakości" i niezorganizowanie godnego zastępstwa za Polaka.