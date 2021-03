Wyjątkowo brutalnego przewinienia dopuścił się argentyński piłkarz Enzo Alvarez. Jego bandycki atak na głowę rywala sprawił, że mecz przerwano, a poszkodowany przeciwnik trafił do szpitala.

Skandaliczne zdarzenie miało miejsce w starciu dwóch drużyn grających na niższym poziomie rozgrywkowym w Argentynie - Deportivo Angostura i Club Las Piedritas.



Przy stanie 1-0 mecz został przerwany w wyniku wyjątkowo rażącego i haniebnego naruszenia zasad fair-play. Enzo Alvarez najpierw sfaulował rywala, za co został ukarany żółtą kartką. Tak go to rozwścieczyło, że postanowił... wymierzyć leżącemu przeciwnikowi solidnego kopniaka w głowę.

Całe zajście uwieczniła kamera, a nagranie szybko wyciekło do sieci. Widać na nim, jak koledzy z drużyny poszkodowanego piłkarza rzucają się z pięściami na Alvareza. Mecz natychmiast został przerwany.



Kopniętego piłkarza przewieziono zaś do szpitala. Jak poinformowały media, stracił on przytomność, ale jego zdrowiu nie zagraża większe niebezpieczeństwo.



Alvareza, sprawcę całego zamieszania, czeka surowa kara. Niewykluczone, że zostanie ukarany dożywotnią dyskwalifikacją.

